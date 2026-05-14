Китайский лидер Си Цзиньпин и Дональд Трамп начали ужин в Пекине. К столу подали китайские деликатесы, меню было адаптировано к привередливым вкусам президента США.

Об этом пишет CNN.

Меню ужина Си Цзиньпина и Дональда Трампа

— В Пекине подали ужин: лидер Китая Си Цзиньпин угощает Дональда Трампа подборкой китайских деликатесов, часть из которых адаптирована к известным привередливым вкусам президента США, — пишет издание.

Журналистам, сопровождающим президента США, был предоставлен список блюд.

Известно, что гости государственного банкета в четверг вечером пробуют лобстера в томатном супе, хрустящие говяжьи ребрышки, пекинскую утку, тушеные сезонные овощи, тушеного лосося в горчичном соусе и жареную булочку со свининой.

Пекинская утка считается фирменным блюдом китайской столицы, тогда как жареная булочка со свининой является классическим блюдом на завтрак в юго-восточном регионе Китая, в частности в Шанхае.

На десерт подают пирожное в форме морской ракушки, тирамису, а также ассорти из фруктов и мороженого.

К слову, встреча лидеров США и Китая состоялась сегодня в Большом зале народного собрания в Пекине и длилась почти два часа в закрытом формате.

В ходе переговоров Дональд Трамп и Си Цзиньпин заявили о намерении развивать стабильные и конструктивные отношения между странами.

Вместе с тем Пекин резко предостерег США относительно возможного обострения ситуации вокруг Тайваня.

Напомним, в июне на королевском ужине лидеров НАТО в Нидерландах, на котором присутствовал Трамп, было такое меню.

Обжаренный тунец с муссом из амстердамских огурчиков, филе телятины с соусом из лисичек, спаржа и картофель “помм паоло”.

Маринованные овощи, шнитт-лук, сливки и хрустящий жареный лук.

На десерт – шоколадный тарт с нежной карамелью и ванильным соусом.

