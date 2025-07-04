Сікорський про пошкодження консульства Польщі в Києві: Путін насміхається з Трампа
Консульство Польщі було пошкоджено під час нічної масованої атаки по Києву 4 липня.
Київ – консульство Польщі пошкоджено
Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у своєму дописі в соцмережі X.
– Масований російський напад минулої ночі призвів до пожеж і значних пошкоджень, зокрема польського консульства в Києві. Президенте Трамп, Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України і запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора, – написав він.
За словами польського міністра, на щастя, жертв серед персоналу консульства немає.
Масований удар по Україні 4 липня
Повітряні сили Збройних Сил України раніше повідомили, що в ніч на 4 липня основною ціллю масштабного удару стала саме столиця.
Росія запустила 11 ракет і понад 500 дронів, зокрема дрони-камікадзе типу Шахед.
Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у восьми локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння уламків у 33 місцях.