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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Сікорський про пошкодження консульства Польщі в Києві: Путін насміхається з Трампа

Консульство польщі пошкоджено внаслідок атаки 4 липня
Фото: ДСНС

Консульство Польщі було пошкоджено під час нічної масованої атаки по Києву 4 липня.

Київ – консульство Польщі пошкоджено

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у своєму дописі в соцмережі X.

– Масований російський напад минулої ночі призвів до пожеж і значних пошкоджень, зокрема польського консульства в Києві. Президенте Трамп, Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України і запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора, – написав він.

За словами польського міністра, на щастя, жертв серед персоналу консульства немає.

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Масований удар по Україні 4 липня

Повітряні сили Збройних Сил України раніше повідомили, що в ніч на 4 липня основною ціллю масштабного удару стала саме столиця.

Росія запустила 11 ракет і понад 500 дронів, зокрема дрони-камікадзе типу Шахед.

Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у восьми локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння уламків у 33 місцях.

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