На Дніпропетровщині перекинувся автобус із пасажирами: є загиблий, 17 поранених

Пасажирський автобус потрапив у ДТП на Дніпропетровщині. Загинула одна людина, ще 17 – постраждали. На місці працюють слідчі.

ДТП з автобусом на Дніпропетровщині

Як повідомили у Нацполіції, у понеділок вранці, 7 липня, близько 5:00 на трасі в Петриківському районі Дніпропетровської області сталася серйозна аварія з пасажирським автобусом VAN HOOL.

За попередніми даними, водій не зміг утримати керування, через що автобус з’їхав з дороги та перекинувся.

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У результаті ДТП загинула одна людина, ще 17 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих доставили до лікарень для надання медичної допомоги.

Поліція працює на місці події. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті людини й травм).

Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, український дитячий танцювальний ансамбль зі Львова потрапив у ДТП в Угорщині 6 липня під час поїздки на фестиваль до міста Охрид.

В автобусі перебували 77 осіб, з яких постраждала 21 людина, четверо з тяжкими травмами були доправлені до лікарні.

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