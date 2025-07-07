ДТП у Перечині: жінка на BMW X5 протаранила КПП, загинув прикордонник

У місті Перечин Закарпатської області сталася трагічна ДТП.

Жінка з ознаками алкогольного сп’яніння на BMW X5 на великій швидкості врізалася в бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту прикордонників, загинув прикордонник.

На Закарпатті внаслідок ДТП загинув прикордонник

Як повідомили правоохоронці, ДТП у місті Перечин сталася близько 04:30 7 липня.

Зараз дивляться

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що за кермом автомобіля BMW X5 перебувала 53-річна жінка з Перечина.

Вона втратила керування, виїхала на зустрічну смугу і здійснила наїзд на огородження.

У результаті аварії тяжко постраждав 45-річний військовослужбовець ДПСУ. Чоловіка терміново доправили до лікарні, однак, попри зусилля медиків, він помер від отриманих травм.

Жінка-водій мала ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити медичне обстеження відмовилася.

Вона була затримана згідно зі статтею 208 ККУ. Наразі вона перебуває у лікарні під цілодобовою охороною, оскільки також дістала травми.

До медичного закладу також госпіталізовано 31-річного пасажира автівки.

Слідчі поліції Закарпатської області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до загибелі людини).

Затриманій загрожує до 10 років позбавлення волі з подальшою забороною керувати транспортними засобами терміном від 5 до 10 років.

Нагадаємо, зранку 7 липня пасажирський автобус потрапив у ДТП на Дніпропетровщині. Загинула одна людина, ще 17 – постраждали.

Фото : Нацполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.