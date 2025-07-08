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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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В Італії знайдено мертвою 18-річну українку Марію Бугайову, зниклу минулого тижня

Марія Бугайова

В Італії знайдено мертвою 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яка зникла 4 липня.

Про це повідомляють La Stampa та національна суспільна телерадіокомпанія Італії RAI.

Смерть Марії Бугайової – що відомо

Як зазначають журналісти, Марія Бугайова перебувала в туристичному селищі південного італійського регіону Апулія у рамках європейського проєкту з братиславським Університетом Коменського.

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За інформацією італійських ЗМІ, 18-річна українська студентка знайдена повішеною на простирадлі приблизно за 1 км від туристичного селища, де вона працювала.

Тіло дівчини знайшли в лісистій місцевості, неподалік від старої стоянки в Торре-Гуачето, завдяки кінологічним підрозділам.

Перед зникненням українка здійснила банківський переказ своєму братові. А в кімнаті вона залишила свій телефон, паспорт і аркуш з кількома мобільними номерами.

У виданнях зазначають, що першою версією було те, що Марія сама вирішила втекти. Незадовго до свого зникнення українка дізналася, що її стажування в Італії завершиться без можливості продовження у неділю, 6 липня. Водночас багато інших студентів залишалися до вересня.

Деякі свідки навіть заявляли, що дівчина говорила клієнтам, що не хоче повертатися до Словенії, де жила зі своєю родиною.

Українку зафіксували на камерах відеоспостереження неподалік від місця, де вона проходила стажування. На кадрах можна було побачити, як дівчина прямує до пляжу, а потім її сліди зникли.

Як повідомляли раніше Факти ICTV, 18-річна українська студентка Марія Бугайова зникла в Італії минулої пʼятниці, 4 липня.

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Фото: Массімо Ланзілотті

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