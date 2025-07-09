Вибухи у Броварах та районі: після масованої атаки у лікарні – жінка з переломом

Одна людина постраждала під час вибухів у Броварах та районі сьогодні вночі 9 липня.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Вибухи у Броварах та районі сьогодні вночі: що відомо

Вибухи у Броварах та районі сьогодні вночі стали наслідком масованої атаки дронів.

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Загроза застосування ворогом ударних безпілотників для Київської області тривала 7,5 годин.

Сирени в регіоні спрацювали ще о 22:04 8 липня.

Невдовзі в Telegram-каналах Броварів почали повідомляти про активну роботу протиповітряної оборони.

Уже після першої ночі стало відомо, що через вибухи у Броварах та районі дістала поранення 45-річна жінка.

Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні.

За попередніми даними, у жінки – закритий перелом грудної клітки.

Наразі постраждалій надають усю необхідну медичну допомогу.

Минула загроза для Київської області о пів на шосту ранку 9 липня.

Більше подробиць в обласній військовій адміністрації поки не повідомляли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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