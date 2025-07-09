Вибухи у Броварах та районі: після масованої атаки у лікарні – жінка з переломом
Одна людина постраждала під час вибухів у Броварах та районі сьогодні вночі 9 липня.
Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Вибухи у Броварах та районі сьогодні вночі: що відомо
Вибухи у Броварах та районі сьогодні вночі стали наслідком масованої атаки дронів.
Загроза застосування ворогом ударних безпілотників для Київської області тривала 7,5 годин.
Сирени в регіоні спрацювали ще о 22:04 8 липня.
Невдовзі в Telegram-каналах Броварів почали повідомляти про активну роботу протиповітряної оборони.
Уже після першої ночі стало відомо, що через вибухи у Броварах та районі дістала поранення 45-річна жінка.
Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні.
За попередніми даними, у жінки – закритий перелом грудної клітки.
Наразі постраждалій надають усю необхідну медичну допомогу.
Минула загроза для Київської області о пів на шосту ранку 9 липня.
Більше подробиць в обласній військовій адміністрації поки не повідомляли.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.
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