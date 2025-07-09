Взрывы в Степногорске и общине: ранены супруги, разрушены дома

Ночью раздавались взрывы в Степногорской общине, что к югу от Запорожья.

Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Обновлено в 09:20

Сейчас смотрят

Взрывы в Степногорской общине 9 июля: что известно

Он рассказал, что в результате удара пострадала супружеская пара: 59-летняя женщина получила минно-взрывные осколочные ранения грудной клетки. У 57-летнего мужчины ранения конечностей и живота. Оба госпитализированы.

Кроме того, есть разрушенные частные дома.

Экстренные службы работают на местах удара.

Степногорск на карте

Поселок Степногорск Васильевского района Запорожской области расположен недалеко к северу от оккупированного Каменского.

Напомним, что 7 июля прогремели взрывы в Запорожье. Россияне атаковали город ударными дронами. К сожалению, произошло попадание в здание университета и Запорожского ОТЦК. Были раненые.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.