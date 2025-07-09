Взрывы в Степногорске и общине: ранены супруги, разрушены дома
Ночью раздавались взрывы в Степногорской общине, что к югу от Запорожья.
Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Обновлено в 09:20
Взрывы в Степногорской общине 9 июля: что известно
Он рассказал, что в результате удара пострадала супружеская пара: 59-летняя женщина получила минно-взрывные осколочные ранения грудной клетки. У 57-летнего мужчины ранения конечностей и живота. Оба госпитализированы.
Кроме того, есть разрушенные частные дома.
Экстренные службы работают на местах удара.
Степногорск на карте
Поселок Степногорск Васильевского района Запорожской области расположен недалеко к северу от оккупированного Каменского.
Напомним, что 7 июля прогремели взрывы в Запорожье. Россияне атаковали город ударными дронами. К сожалению, произошло попадание в здание университета и Запорожского ОТЦК. Были раненые.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.