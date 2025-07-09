Вибухи у Степногірську та громаді: поранено подружжя, зруйновано будинки
Вночі лунали вибухи у Степногірській громаді, що на південь від Запоріжжя.
Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Оновлено о 09:20
Вибухи у Степногірській громаді 9 липня: що відомо
Він розповів, що внаслідок атаки постраждало подружжя: 59-річна жінка дістала мінно-вибухові осколкові поранення грудної клітини. У 57-річного чоловіка поранення кінцівок та живота. Обоє госпіталізовані.
Крім того, є зруйновані приватні будинки.
Екстрені служби працюють на місцях удару.
Степногірськ на карті
Селище Степногірськ Василівського району Запорізької області розташоване недалеко на північ від окупованого Кам’янського.
Нагадаємо, що 7 липня пролунали вибухи у Запоріжжі. Росіяни атакували місто ударними дронами. На жаль, сталося влучання в будівлю університету та Запорізького ОТЦК. Були поранені.
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