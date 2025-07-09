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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Степногірську та громаді: поранено подружжя, зруйновано будинки

ДСНС Запоріжжя
Фото: ДСНС

Вночі лунали вибухи у Степногірській громаді, що на південь від Запоріжжя.

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Оновлено о 09:20

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Вибухи у Степногірській громаді 9 липня: що відомо

Він розповів, що внаслідок атаки постраждало подружжя: 59-річна жінка дістала мінно-вибухові осколкові поранення грудної клітини. У 57-річного чоловіка поранення кінцівок та живота.  Обоє госпіталізовані.

Крім того, є зруйновані приватні будинки.

Екстрені служби працюють на місцях удару.

Степногірськ на карті

Селище Степногірськ Василівського району Запорізької області розташоване недалеко на північ від окупованого Кам’янського.

Вибухи у Степногірську: що сталося сьогодні 9 липня 2025 Фото 1

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Нагадаємо, що 7 липня пролунали вибухи у Запоріжжі. Росіяни атакували місто ударними дронами. На жаль, сталося влучання в будівлю університету та Запорізького ОТЦК. Були поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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