У Петропавлівській Борщагівці авто почало рух без водія, загинула дитина – поліція

У селі Петропавлівська Борщагівка Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула дитина.

Смертельна ДТП у Петропавлівській Борщагівці

Як повідомляє Поліція Київської області, ДТП відбулася сьогодні, 10 липня, близько 13:00, в селі Петропавлівська Борщагівка на вулиці Шевченка.

За інформацією правоохоронців, водій залишив автомобіль Renault Master на узбіччі. Транспортний засіб самовільно почав рух, внаслідок чого здійснив наїзд на дитину.

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– На жаль, від отриманих травм 9-річний хлопчик помер, – йдеться у повідомленні.

На місці смертельної ДТП працюють працівники Бучанського районного управління поліції та медичні працівники. Наразі встановлюються всі обставини події.

Три дні тому, 7 липня, відбулася ДТП у Дніпропетровській області з пасажирським автобусом Van Hool, внаслідок чого загинула одна людина та постраждали ще 17 осіб.

Як повідомили у Національній поліції, водій не зміг утримати керування, через що автобус з’їхав з дороги та перекинувся.

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