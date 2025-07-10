У Петропавлівській Борщагівці авто почало рух без водія, загинула дитина – поліція
У селі Петропавлівська Борщагівка Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула дитина.
Смертельна ДТП у Петропавлівській Борщагівці
Як повідомляє Поліція Київської області, ДТП відбулася сьогодні, 10 липня, близько 13:00, в селі Петропавлівська Борщагівка на вулиці Шевченка.
За інформацією правоохоронців, водій залишив автомобіль Renault Master на узбіччі. Транспортний засіб самовільно почав рух, внаслідок чого здійснив наїзд на дитину.
– На жаль, від отриманих травм 9-річний хлопчик помер, – йдеться у повідомленні.
На місці смертельної ДТП працюють працівники Бучанського районного управління поліції та медичні працівники. Наразі встановлюються всі обставини події.
Три дні тому, 7 липня, відбулася ДТП у Дніпропетровській області з пасажирським автобусом Van Hool, внаслідок чого загинула одна людина та постраждали ще 17 осіб.
Як повідомили у Національній поліції, водій не зміг утримати керування, через що автобус з’їхав з дороги та перекинувся.