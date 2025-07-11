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В Сибири взорвался газопровод, обслуживавший российский ВПК

Вибух
Фото: Getty Images

Вечером 10 июля в российском городе Лангепас, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области России, на магистральном трубопроводе прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Взрыв на газопроводе в Сибири 10 июля — какие последствия

По информации издания, удалось уничтожить участок крупного российского магистрального газопровода, который обслуживает предприятия военно-промышленного комплекса в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях.

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Как утверждает источник, пропускная способность попавшего под удар газопровода составляет около 2,6 млрд куб. м природного газа в год.

— Учитывая расстояние между газовыми компрессорными станциями (около 20 км), в двух поврежденных взрывами трубах находилось около 4 млн кубометров газа. Размер только одномоментного нанесенного ущерба в виде потерянного газа составляет по меньшей мере $1,3 млн, — говорится в сообщении.

По словам источника в ГУР, работы по восстановлению и тестированию газопровода продлятся около месяца из-за того, что поврежденные трубы расположены в болотистой местности.

Собеседник отметил, что это усложнит работу ремонтных бригад.

По его мнению, это приведет к уменьшению объема поставок газа на указанный период до 25 млн куб. м, в результате чего возникнут косвенные материальные убытки на почти $76 млн.

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