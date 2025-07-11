У Сибіру вибухнув газопровід, який обслуговував російський ВПК

Увечері 10 липня в російському місті Лангепас, розташованому в Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області Росії, на магістральному трубопроводі прогримів потужний вибух.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Вибух на газопроводі у Сибіру 10 липня – які наслідки

За інформацією видання, вдалося знищити ділянку великого російського магістрального газогону, який обслуговує підприємства військово-промислового комплексу в Челябінській, Оренбурзькій і Свердловській областях.

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Як стверджує джерело, пропускна здатність газогону, який потрапив під удар, становить близько 2,6 млрд куб. м природного газу на рік.

– З огляду на відстань між газовими компресорними станціями (близько 20 км), у двох пошкоджених вибухами трубах було приблизно 4 млн кубометрів газу. Розмір лише одномоментної завданої шкоди у вигляді втраченого газу становить щонайменше $1,3 млн, – йдеться у повідомленні.

За словами джерела у ГУР, роботи з відновлення та тестування газогону триватимуть близько місяця через те, що пошкоджені труби розташовані в болотистій місцевості.

Співрозмовник зазначив, що це ускладнить роботу ремонтних бригад.

На його думку, це призведе до зменшення обсягу постачання газу на вказаний період до 25 млн куб. м, внаслідок чого виникнуть непрямі матеріальні збитки на майже $76 млн.

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