Вибухи у Запоріжжі пролунали вдень 13 липня після попередження про пуски росіянами ракет.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні, 13 липня: що відомо

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров о 12:43 повідомив про загрозу швидкісних ракет на Запоріжжя та область.

У деяких районах Запоріжжя було чути звук вибуху, повідомляють місцеві жителі.

Нагадаємо, що 9 липня лунали вибухи у Степногірській громаді, що на південь від міста Запоріжжя. Тоді внаслідок ворожої атаки постраждало подружжя. У 59-річної жінки мінно-вибухові осколкові поранення грудної клітини, а у 57-річного чоловіка поранення кінцівок та живота. Обох доправили до лікарні.

Також вибухами зруйновані приватні будинки.

7 липня росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами. Ворожі безпілотники пошкодили будівлю університету, гуртожитки навчального закладу. Одне з влучань було по території Запорізького ОТЦК.

За словами Івана Федорова, кількість постраждалих внаслідок російської атаки 7 липня зросла до 17 осіб. Зокрема, чотирьох людей госпіталізували.

Після ударів по території Запорізького обласного ТЦК постраждали військовослужбовці роти охорони – це ті, кого за висновками ВЛК перевели з бойових підрозділів на передовій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 236-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сили оборони Півдня України

