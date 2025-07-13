Взрывы в Славянске: повреждены дома, среди раненых – 13-летний мальчик
Взрывы в Славянске прогремели сегодня, 13 июля, в 11:00. Городской голова сообщил о пострадавших.
Об этом глава городской военной администрации (МВА) Вадим Лях написал в Facebook.
Взрывы в Славянске сегодня, 13 июля: что известно
По словам главы МВА, взрывы прогремели в микрорайоне Лесной.
В результате российского обстрела повреждены многоэтажные дома и частные дома в жилом районе.
— Неспокойное воскресенье в Славянске. Снова обстрелы, — прокомментировал ситуацию Лях.
По его словам, известно о двух пострадавших от российского обстрела. Среди раненых — 13-летний мальчик.
В каком состоянии пострадавшие, сейчас неизвестно. На месте попаданий продолжается ликвидация последствий.
Следует отметить, что ночью 13 июля под ударами дронов типа Герань-2 находились центральный и железнодорожный микрорайоны.
Тогда были повреждены здания клинической больницы, детский сад, многоэтажные и частные дома.
Во время атаки на Славянск 2 июля было разрушено отделение Новой почты.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 236-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Вадим Лях