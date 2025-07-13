Взрывы в Славянске: повреждены дома, среди раненых – 13-летний мальчик

Взрывы в Славянске прогремели сегодня, 13 июля, в 11:00. Городской голова сообщил о пострадавших.

Об этом глава городской военной администрации (МВА) Вадим Лях написал в Facebook.

Взрывы в Славянске сегодня, 13 июля: что известно

По словам главы МВА, взрывы прогремели в микрорайоне Лесной.

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В результате российского обстрела повреждены многоэтажные дома и частные дома в жилом районе.

— Неспокойное воскресенье в Славянске. Снова обстрелы, — прокомментировал ситуацию Лях.

По его словам, известно о двух пострадавших от российского обстрела. Среди раненых — 13-летний мальчик.

В каком состоянии пострадавшие, сейчас неизвестно. На месте попаданий продолжается ликвидация последствий.

Следует отметить, что ночью 13 июля под ударами дронов типа Герань-2 находились центральный и железнодорожный микрорайоны.

Тогда были повреждены здания клинической больницы, детский сад, многоэтажные и частные дома.

Во время атаки на Славянск 2 июля было разрушено отделение Новой почты.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 236-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Вадим Лях

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