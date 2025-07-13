Вибухи у Слов’янську: пошкоджено будинки, серед поранених – 13-річний хлопчик
Двоє людей постраждали під час вибухів у Слов’янську сьогодні, 13 липня.
Про це очільника міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях написав у Facebook.
Вибухи у Слов’янську сьогодні, 13 липня: що відомо
За словами очільника МВА, вибухи пролунали в мікрорайоні Лісний.
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки в житловому районі.
— Неспокійна неділя у Слов’янську. Знов обстріли, – прокоментував ситуацію Лях.
За його словами, відомо про двох постраждалих від російського обстрілу. Серед поранених – 13-річний хлопчик.
У якому стані постраждалі, наразі невідомо. На місці влучань триває ліквідація наслідків.
Слід зауважити, що вночі 13 липня під ударами дронів типу Герань-2 перебували центральний та залізничний мікрорайони.
Тоді було пошкоджено будівлі клінічної лікарні, дитячий садок, багатоповерхові та приватні будинки.
Під час атаки на Слов’янськ 2 липня було зруйноване відділення Нової пошти.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 236-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Вадим Лях