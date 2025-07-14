Взрыв в Черноморске: враг запустил баллистическую ракету

Мощный взрыв в Черноморске Одесской области прогремел после предупреждения о баллистической угрозе.

Об этом сообщают местные жители в телеграм-каналах.

Взрыв в Черноморске сегодня, 14 июля: что известно

Так, перед взрывом в Черноморске командование Воздушных сил предупреждало о скоростной цели на Каролино-Бугаз/Овидиополь.

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Мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что россияне выпустили ракету с оккупированного полуострова Крым. Впоследствии прогремел взрыв в Черноморске.

Город Черноморск на карте

Город Черноморск находится к югу от Одессы и расположен на берегу Черного моря и Сухого лимана.

Напомним, 11 июля прогремели взрывы в Одессе. В результате вражеской атаки дронов на город ранения получили 11 человек.

Кроме того, взрывами повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, автомобили.

В частной конюшне погибла кобыла, еще несколько лошадей получили ранения и ожоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 237-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сили оборони Півдня України

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