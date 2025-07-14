Взрыв в Черноморске: враг запустил баллистическую ракету
Мощный взрыв в Черноморске Одесской области прогремел после предупреждения о баллистической угрозе.
Об этом сообщают местные жители в телеграм-каналах.
Взрыв в Черноморске сегодня, 14 июля: что известно
Так, перед взрывом в Черноморске командование Воздушных сил предупреждало о скоростной цели на Каролино-Бугаз/Овидиополь.
Мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что россияне выпустили ракету с оккупированного полуострова Крым. Впоследствии прогремел взрыв в Черноморске.
Город Черноморск на карте
Город Черноморск находится к югу от Одессы и расположен на берегу Черного моря и Сухого лимана.
Напомним, 11 июля прогремели взрывы в Одессе. В результате вражеской атаки дронов на город ранения получили 11 человек.
Кроме того, взрывами повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, автомобили.
В частной конюшне погибла кобыла, еще несколько лошадей получили ранения и ожоги.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 237-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сили оборони Півдня України