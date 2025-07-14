Вибух у Чорноморську: ворог запустив балістику

Потужний вибух у Чорноморську на Одещині пролунав після попередження про балістичну загрозу.

Про це повідомляють місцеві жителі у телеграм-каналах.

Вибух у Чорноморську сьогодні, 14 липня: що відомо

Так, перед вибухом у Чорноморську командування Повітряних сил попереджало про швидкісну ціль на Кароліно-Бугаз/Овідіополь.

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Моніторингові телеграм-канали сповістили, що росіяни випустили ракету з окупованого півострова Крим. Згодом прогримів вибух у Чорноморську.

Місто Чорноморськ на карті

Місто Чорноморськ знаходиться на південь від Одеси та лежить на березі Чорного моря й Сухого лиману.

Нагадаємо, 11 липня пролунали вибухи в Одесі. Внаслідок ворожої атаки дронів на місто поранення отримали 11 людей.

Крім того, вибухами пошкодило цивільну інфраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, автівки.

У приватній стайні загинула кобила, ще кілька коней отримали поранення та опіки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 237-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сили оборони Півдня України

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