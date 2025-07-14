Вибух у Чорноморську: ворог запустив балістику
Потужний вибух у Чорноморську на Одещині пролунав після попередження про балістичну загрозу.
Про це повідомляють місцеві жителі у телеграм-каналах.
Вибух у Чорноморську сьогодні, 14 липня: що відомо
Так, перед вибухом у Чорноморську командування Повітряних сил попереджало про швидкісну ціль на Кароліно-Бугаз/Овідіополь.
Моніторингові телеграм-канали сповістили, що росіяни випустили ракету з окупованого півострова Крим. Згодом прогримів вибух у Чорноморську.
Місто Чорноморськ на карті
Місто Чорноморськ знаходиться на південь від Одеси та лежить на березі Чорного моря й Сухого лиману.
Нагадаємо, 11 липня пролунали вибухи в Одесі. Внаслідок ворожої атаки дронів на місто поранення отримали 11 людей.
Крім того, вибухами пошкодило цивільну інфраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, автівки.
У приватній стайні загинула кобила, ще кілька коней отримали поранення та опіки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 237-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сили оборони Півдня України