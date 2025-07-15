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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Вибухи в Гуляйполі: артилерійськими ударами поранено подружжя

Вибухи в Гуляйполі: що сталося сьогодні, 15 липня 2025 року
Фото: ДСНС

Вибухи в Гуляйполі прогриміли близько другої ночі. У той час окупанти вгатили по місту з артилерії.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Вибухи в Гуляйполі 15 липня: що відомо

Внаслідок вибуху в Гуляйполі сьогодні, 15 липня пошкоджено приватний будинок у місті.

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Постраждало подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік.

На місці удару працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, що ввечері 14 липня ворог атакував Запоріжжя ударними безпілотниками.

Внаслідок ворожої атаки дронами спалахнула пожежа на даху багатоповерхового будинку.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного обʼєкта.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 238-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах

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