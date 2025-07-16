Атака на Кривий Ріг балістикою та 28 БпЛА: зруйновано підприємство, поранено юнака
Атака на Кривий Ріг сьогодні вночі проти 16 липня стала однією з найпотужніших з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
Атака на Кривий Ріг сьогодні вночі проти 16 липня: що відомо
Наслідки атаки на Кривий Ріг виявилися тяжкими для інфраструктури міста.
Удар залишив без електропостачання кілька районів. Водопостачання утримується на генераторах, а його відновлення займе тривалий час.
Внаслідок ударів по Кривому Рогу 16 липня спалахнули кілька пожеж, локалізація триває.
— Такого ще не було. Балістична ракета і 28 Шахедів одночасно, – наголосив Вілкул.
Зруйновано промислове підприємство. Відомо, що персонал не постраждав, адже знаходився у сховищі.
Однак атака на Кривий Ріг 16 липня не минула без постраждалих: 17-річний хлопець дістав поранення в черевну порожнину.
Він у важкому стані. Наразі лікарі борються за його життя.
Місцева та обласна влада повідомляли про вибухи в Кривому Розі з вечора 15 липня.
За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, на місці влучань зайнялися пожежі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.