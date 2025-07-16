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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Горіло майже 2 га: РФ скинула вибухівку на поле з пшеницею на Херсонщині

Херсонська область-ДСНС
Фото: ДСНС

У Херсонській області горіло майже 2 га поля з пшеницею через дронову атаку.

Про це 16 липня повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа на полі в Херсонській області: що відомо

Пожежа на полі в Херсонській області спалахнула після того, як окупанти скинули вибухівку з дрона.

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Вогонь охопив близько 2 га поля.

Загалом рятувальники спільно з місцевою пожежною охороною ліквідували 10 пожеж в екосистемах.

Площа гасіння сягнула майже 11 га.

Слід зауважити, що, крім поля, горіли також приватний житловий будинок, господарські споруди та суха рослинність.

Унаслідок атаки на Херсонську область сьогодні зайнялися приватний житловий будинок, господарські споруди та суха рослинність.

Загалом за одну добу в природних екосистемах України зафіксовано 265 пожеж, які знищили понад 403 га території. Найбільші площі вигоріли:

  • на Харківщині — 139,8 га,
  • Миколаївщині — 99,65 га,
  • Одещині — 36,6 га.
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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