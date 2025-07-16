Вырезали отверстие в багажнике: в Киеве из авто обмена валют похитили 15 млн грн

Полиция Киева объявила подозрение трем лицам, которые из автомобиля обмена валют похитили 15 млн грн, вырезав отверстие в багажнике.

Дерзкое ограбление авто обмена валют в Киеве: что известно

Следователи установили организатора кражи. Им оказался 46-летний киевлянин, ранее судимый за умышленное убийство. Помогали ему в выполнении преступного плана еще трое сообщников: 51-летний житель Киевской области и двое киевлян, в возрасте 36 и 43 лет.

В течение года они разрабатывали схему завладения деньгами и отслеживали маршрут движения автомобиля. Зная, что средства определенное время хранятся в багажнике, злоумышленники заранее вырезали в нем отверстие и вывели веревку, чтобы беспрепятственно добраться до наличных.

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В определенный день дельцы заблокировали двери офиса пункта обмена валют и похитили из багажника сумку с 8 млн грн и 165 тыс. евро — всего около 15 млн грн в эквиваленте.

Тогда оперативно задержали организатора схемы, которому сообщили о подозрении.

Сейчас следователи объявили подозрение еще трем фигурантам по ч. 5 ст. 185 УКУ (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в хранилище, в особо крупных размерах).

Голосеевский районный суд Киева избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог для организатора в размере 9 млн грн, а для исполнителей — от 3 до 5 млн грн.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник : Нацполиция

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