В Киеве девушка во время свидания украла около $50 тыс.
В Киеве задержали женщину, которая на первом свидании похитила у знакомого почти $50 тыс.
Об этом сообщила полиция Киева.
Кража на свидании в Киеве: что известно
По данным следствия, кража произошла в Соломенском районе столицы.
33-летний заявитель познакомился с 22-летней девушкой и пригласил ее к себе домой.
После совместного распития алкогольных напитков мужчина заснул.
Фигурантка, воспользовавшись этим, похитила из сумки хозяина дома около $50 тыс. и скрылась.
Менее чем за сутки полицейские разыскали правонарушительницу и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Во время обыска следователи изъяли у нее большую часть похищенных средств, а также наличные деньги в национальной валюте.
Задержанной сообщено о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения в особо крупных размерах — ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
За содеянное ей грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Фото: Полиция Киева