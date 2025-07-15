В Киеве девушка во время свидания украла около $50 тыс.

В Киеве задержали женщину, которая на первом свидании похитила у знакомого почти $50 тыс.

Об этом сообщила полиция Киева.

Кража на свидании в Киеве: что известно

По данным следствия, кража произошла в Соломенском районе столицы.

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33-летний заявитель познакомился с 22-летней девушкой и пригласил ее к себе домой.

После совместного распития алкогольных напитков мужчина заснул.

Фигурантка, воспользовавшись этим, похитила из сумки хозяина дома около $50 тыс. и скрылась.

Менее чем за сутки полицейские разыскали правонарушительницу и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время обыска следователи изъяли у нее большую часть похищенных средств, а также наличные деньги в национальной валюте.

Задержанной сообщено о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения в особо крупных размерах — ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

За содеянное ей грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Фото: Полиция Киева

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