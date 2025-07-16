Вирізали отвір в багажнику: у Києві з авто обміну валют викрали 15 млн грн

Поліція Києва оголосила підозру трьом особам, які з автомобіля обміну валют викрали 15 млн грн, вирізавши отвір в багажнику.

Зухвале пограбування авто обміну валют у Києві: що відомо

Слідчі встановили організатора крадіжки. Ним виявився 46-річний киянин, раніше судимий за умисне вбивство. Допомагали йому у виконанні злочинного плану ще троє спільників: 51-річний житель Київської області та двоє киян, віком 36 і 43 років.

Протягом року вони розробляли схему заволодіння грошима та відстежували маршрут руху автівки. Знаючи, що кошти певний час зберігаються в багажнику, зловмисники заздалегідь вирізали у ньому отвір та вивели мотузку, щоб безперешкодно дістатися до готівки.

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У визначений день ділки заблокували двері офісу пункту обміну валют та викрали з багажника сумку з 8 млн грн та 165 тис. євро – загалом близько 15 млн грн в еквіваленті.

Тоді оперативно затримати організатора схеми, якому повідомили про підозру.

Наразі слідчі оголосили підозру ще трьом фігурантам за ч. 5 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у сховище, в особливо великих розмірах).

Голосіївський районний суд Києва обрав усім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначив заставу для організатора у розмірі 9 млн грн, а для виконавців – від 3 до 5 млн грн.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : Нацполіція

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