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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Харькове: прилет БпЛА в Киевском районе возле жилой застройки

Вибухи у Харкові
Фото: ГСЧС

Мощные взрывы в Харькове прогремели днем в пятницу, 18 июля, когда российские войска пытались атаковать ударными дронами город.

Взрывы в Харькове 18 июля — какие последствия

Информацию о взрывах в Харькове днем, 18 июля, подтвердил городской глава Игорь Терехов.

По его словам, произошел удар беспилотника неустановленного типа в Киевском районе Харькова возле жилой застройки.

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— В Киевском районе Харькова зафиксировали падение, предварительно FPV-дрона, рядом с разрушенным домом, — отметил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Игорь Терехов рассказал, что все последствия уточняются, а соответствующие службы уже работают на месте.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников в Харьковской области.

Харків на карті

Харьков на карте. Фото: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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