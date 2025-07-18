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Анастасия Гевко, редактор ленты
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Ливень на Буковине может вызвать сели: предупреждение пограничников

Непогода на Буковине: пограничники предупредили об опасности

Пограничники предупреждают, что непогода на Буковине бушует из-за ливневых дождей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Ливень на Буковине может иметь опасные последствия

По информации службы, горные дороги размыты ливневыми дождями.

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– Горные дороги размыты, передвижение по ним опасно. Пограничники несут службу в экстремальных условиях, для замены нарядов даже пришлось привлечь представителей ГСЧС, – сообщается в сообщении.

На канале пограничников в YouTube опубликовали видео непогоды и предупредили – по данным гидрометеорологов, на реках суббассейнов Прута и Сирета сегодня-завтра может произойти подъем воды до 2,5 м.

– В горах возрастает риск селевых потоков, – подчеркнули в ГПСУ.

Госпогранслужба призвала путешественников воздержаться от походов, ведь дожди пока не прекращаются.

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Фото: скріншот відео ДПСУ

Источник: Госпогранслужба

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