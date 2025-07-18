Ливень на Буковине может вызвать сели: предупреждение пограничников
Пограничники предупреждают, что непогода на Буковине бушует из-за ливневых дождей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.
Ливень на Буковине может иметь опасные последствия
По информации службы, горные дороги размыты ливневыми дождями.
– Горные дороги размыты, передвижение по ним опасно. Пограничники несут службу в экстремальных условиях, для замены нарядов даже пришлось привлечь представителей ГСЧС, – сообщается в сообщении.
На канале пограничников в YouTube опубликовали видео непогоды и предупредили – по данным гидрометеорологов, на реках суббассейнов Прута и Сирета сегодня-завтра может произойти подъем воды до 2,5 м.
– В горах возрастает риск селевых потоков, – подчеркнули в ГПСУ.
Госпогранслужба призвала путешественников воздержаться от походов, ведь дожди пока не прекращаются.
Фото: скріншот відео ДПСУ