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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.

Злива на Буковині може спричинити селі: попередження прикордонників

Негода на Буковині: прикордонники попередили про небезпеку

Прикордонники попереджають, що негода на Буковині вирує через зливові дощі. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

Злива на Буковині може мати небезпечні наслідки

За інформацією служби, гірські дороги розмили зливові дощі.

Зараз дивляться

– Гірські дороги розмиті, пересування поза ними – небезпечне. Прикордонники несуть службу в екстремальних умовах, для заміни нарядів навіть довелося залучили представників ДСНС, – повідомляється в повідомленні. 

На каналі прикордонників в YouTube опублікували відео негоди та попередили – за даними гідрометеорологів, на річках суббасейнів Пруту та Сірету сьогодні-завтра може відбутись підняття води до 2,5 м. 

– У горах зростає ризик селевих потоків, – підкреслили в ДПСУ. 

Держприкордонслужба закликала мандрівників утриматись від походів, адже дощі поки що не припиняються.

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Фото: скріншот відео ДПСУ

Джерело: Держприкордонслужба

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