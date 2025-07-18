Злива на Буковині може спричинити селі: попередження прикордонників
Прикордонники попереджають, що негода на Буковині вирує через зливові дощі.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.
Злива на Буковині може мати небезпечні наслідки
За інформацією служби, гірські дороги розмили зливові дощі.
– Гірські дороги розмиті, пересування поза ними – небезпечне. Прикордонники несуть службу в екстремальних умовах, для заміни нарядів навіть довелося залучили представників ДСНС, – повідомляється в повідомленні.
На каналі прикордонників в YouTube опублікували відео негоди та попередили – за даними гідрометеорологів, на річках суббасейнів Пруту та Сірету сьогодні-завтра може відбутись підняття води до 2,5 м.
– У горах зростає ризик селевих потоків, – підкреслили в ДПСУ.
Держприкордонслужба закликала мандрівників утриматись від походів, адже дощі поки що не припиняються.
Фото: скріншот відео ДПСУ