Внезапно выбежала: на Ивано-Франковщине поезд наехал на ребенка

На Ивано-Франковщине на железнодорожном переезде поезд совершил наезд на ребенка. Инцидент произошел в селе Коршев Коломыйского района.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Поезд совершил наезд на ребенка

Сообщение о случае на железной дороге в селе Коршев поступило на оперативную линию 102 в 19:15 по киевскому времени.

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Правоохранители установили, что 46-летний машинист, управляя пассажирским поездом сообщением Ивано-Франковск-Коломыя, совершил наезд на девочку-пешехода.

Ребенок внезапно выбежал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую 2010 года рождения с травмами госпитализировали в больницу.

По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

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