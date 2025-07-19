Раптово вибігла: на Івано-Франківщині поїзд наїхав на дитину

На Івано-Франківщині на залізничному переїзді поїзд здійснив наїзд на дитину. Інцидент стався у селі Коршів Коломийського району.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.

Поїзд здійснив наїзд на дитину

Повідомлення про випадок на залізниці у селі Коршів надійшов на оперативну лінію 102 о 19:15 за київським часом.

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Правоохоронці встановили, що 46-річний машиніст, керуючи пасажирським поїздом сполученням Івано-Франківськ-Коломия, вчинив наїзд на дівчинку-пішохода.

Дитина раптово вибігла на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора.

Потерпілу 2010 року народження із травмами ушпиталили до лікарні.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

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