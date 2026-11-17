РФ ночью атаковала юг Одесщины: поврежден энергообъект ДТЭК, есть пострадавшийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Россия ночью атаковала юг Одесщины.
- Повреждены админздание, общежитие, склад и грузовики.
- Под удар попал энергообъект ДТЭК Одесские электросети.
В ночь на 17 ноября РФ атаковала юг Одесской области. В результате вражеского удара повреждены гражданская инфраструктура и энергообъект ДТЭК Одесские электросети.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на Одесщину 17 ноября: что известно
По предварительной информации, в результате обстрела пострадал один человек.
Среди поврежденных объектов – административное здание, общежитие, склад со строительными материалами и грузовые автомобили. Также под удар попал объект ДТЭК Одесские электросети.
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры часть жителей двух городов временно осталась без света. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.
Информация о последствиях российской атаки уточняется.
16 ноября враг ударил по предприятиям аграрной логистики и упаковочной промышленности в Одесской области. Известно о двух пострадавших.
Днем 15 ноября россияне атаковали Одесскую область. В результате ударов разрушено здание автоцентра, повреждены складские помещения, среди которых и зернохранилища. Прошло без пострадавших.
Ночью 15 ноября российские войска массировано атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области, в том числе ударили по городу Черноморск.
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