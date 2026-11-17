В ночь на 17 ноября РФ атаковала юг Одесской области. В результате вражеского удара повреждены гражданская инфраструктура и энергообъект ДТЭК Одесские электросети.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесщину 17 ноября: что известно

По предварительной информации, в результате обстрела пострадал один человек.

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Среди поврежденных объектов – административное здание, общежитие, склад со строительными материалами и грузовые автомобили. Также под удар попал объект ДТЭК Одесские электросети.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры часть жителей двух городов временно осталась без света. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

16 ноября враг ударил по предприятиям аграрной логистики и упаковочной промышленности в Одесской области. Известно о двух пострадавших.

Днем 15 ноября россияне атаковали Одесскую область. В результате ударов разрушено здание автоцентра, повреждены складские помещения, среди которых и зернохранилища. Прошло без пострадавших.

Ночью 15 ноября российские войска массировано атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области, в том числе ударили по городу Черноморск.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 728-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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