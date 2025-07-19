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Выкрикивала в метро Киева пророссийские лозунги: нашли 25-летнюю нарушительницу

Киянка викрикувала в метро проросійські гасла
Фото: Нацполиция

Столичная полиция установила личность женщины, которая на днях в метро Киева высказывалась в пользу страны-агрессора, и привлекла к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Что известно об инциденте в метро Киева

Накануне правоохранители начали проверку по факту обнаруженного в соцсетях видео, на котором пассажирка Киевского метрополитена, находясь в вагоне поезда красной ветки, выкрикивала пророссийские лозунги.

Установлено, что на видео — 25-летняя киевлянка, которая в разговоре с полицейскими объяснила, что употребила чрезмерное количество алкоголя из-за проблем в личной жизни, поэтому не помнит свои дальнейшие действия.

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В отношении нарушительницы составлен административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.

В то же время в дальнейшем с девушкой будут общаться работники СБУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 242-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Нацполиция

Связанные темы:

Война в УкраинеКиївКиевский метрополитенНацполицияРосійська агресіяСБУХулиганство
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