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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Викрикувала в метро Києва проросійські гасла: знайшли 25-річну порушницю

Киянка викрикувала в метро проросійські гасла
Фото: Нацполіція

Столична поліція встановила особу жінки, яка днями в метро Києва висловлювалась на користь країни-агресора, і притягнула до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

Що відомо про інцидент в метро Києва

Напередодні правоохоронці розпочали перевірку за фактом виявленого у соцмережах відео, на якому пасажирка Київського метрополітену, перебуваючи у вагоні потяга червоної гілки, викрикувала проросійські гасла.

Наразі встановлено, що на відео – 25-річна киянка, яка у розмові з поліцейськими пояснила, що вжила надмірну кількість алкоголю через проблеми в особистому житті, тому не пам’ятає своїх подальших дій.

Зараз дивляться

Стосовно порушниці складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Водночас надалі із дівчиною спілкуватимуться працівники СБУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Нацполіція

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