СБУ задержала айтишника из Ивано-Франковска, который работал на оккупантов

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Ивано-Франковске владельца подпольной ИТ-компании, который работал на оккупантов во время полномасштабной войны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задержали айтишника за сотрудничество с врагом: что известно

Согласно материалам дела, владелец подпольной ИТ-компании удаленно работал на оккупационную администрацию РФ в Херсонской области.

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Подозреваемый намеренно не регистрировал коммерческую структуру в Украине, ориентируясь на сотрудничество с врагом через своего знакомого — пропагандиста Михаила Шпиру, который сейчас занимает должность заместителя министра в оккупационной администрации.

Фигурант создавал фейковые правозащитные ресурсы для дискредитации украинских активистов, разрабатывал персональный сайт Шпиры для распространения пропаганды и выполнил более 40 заказов от российских компаний.

Оплату получал через криптокошельки и третьих лиц из стран бывшего СССР.

Киберспециалисты и следователи СБУ задокументировали преступления и задержали подозреваемого по месту жительства.

Во время обысков в офисе, доме задержанного и по местам жительства сотрудников компании изъята компьютерная техника, телефоны, записи и банковские карты с доказательствами.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).

Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается.

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