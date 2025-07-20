Ночная атака на Запорожье: разрушены дома, есть раненые

В ночь на 20 июля российские войска совершили массированную атаку на Запорожье и окружающие районы, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) и беспилотники. Ранения получили три женщины.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Обстрел Запорожья и области 20 июля

По его словам, в результате обстрелов в городе и Запорожском районе повреждены несколько частных домов, в многоэтажке выбиты окна и разрушен фасад. В некоторых местах возникли пожары.

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— Три женщины ранены во время вражеских атак по Запорожскому и Васильевскому районам. В течение суток оккупанты нанесли 457 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области, — сообщил Федоров.

Он также добавил, что поступило 23 сообщения о разрушении квартир, частных домов, гаражей и объектов инфраструктуры.

В Нацполиции уточнили, что среди пострадавших 69-летняя жительница Запорожья.

В Приморском районе ранения получили еще две женщины — 64 и 73 лет. Обех госпитализировали. В доме, где они находились, поврежден фасад и выбиты окна.

По данным полиции вражеские удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

В результате взрывной волны и обломков пострадали как частные, так и многоквартирные дома, а также транспортные средства местных жителей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 243-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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