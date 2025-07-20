Нічна атака на Запоріжжя: зруйновано будинки, є поранені

У ніч на 20 липня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя та навколишні райони, застосувавши реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та безпілотники. Поранення дістали троє жінок.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Обстріл Запоріжжя та області 20 липня

За його словами, внаслідок обстрілів у місті та Запорізькому районі пошкоджено декілька приватних осель, у багатоповерхівці вибито вікна й зруйновано фасад. У деяких місцях виникли пожежі.

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– Троє жінок поранено під час ворожих атак по Запорізькому та Василівському районах. Упродовж доби окупанти завдали 457 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області, – повідомив Федоров.

Він також додав, що надійшло 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об’єктів інфраструктури.

У Нацполіції уточнили, що серед постраждалих 69-річна жителька Запоріжжя.

У Приморському районі поранення отримали ще дві жінки – 64 і 73 років. Обох госпіталізували. У домі, де вони перебували, пошкоджено фасад та вибито вікна.

За даними поліції ворожі удари прийшлися по цивільній інфраструктурі.

Унаслідок вибухової хвилі та уламків постраждали як приватні, так і багатоквартирні будинки, а також транспортні засоби місцевих мешканців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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