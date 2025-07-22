В Киеве непогода повалила более 30 деревьев и кран на стройплощадке, есть пострадавшие

Киев днем 22 июля накрыла непогода. Мощный ветер повалил десяток деревьев в украинской столице и строительный кран на улице Глубочицкой. В столице объявили желтый уровень.

Об этом сообщают ряд местных Telegram-каналов, а также полиция Киева.

Непогода в Киеве 22 июля: падение крана

Накануне о непогоде в Киеве предупреждали в КГГА. Там сообщили, что в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с — желтый уровень опасности. Из-за этого временно приспустили главный флаг Украины.

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В результате непогоды было зафиксировано падение башенного крана на одной из площадок ЧАО ХК Киевгорстрой на улице Глыбоцкая, 43. Это произошло из-за мощных порывов ветра.

— Важно отметить: на объекте строительные работы не осуществляются, жертв и пострадавших нет. Инженерно-технические специалисты компании уже работают на месте — проводится детальная проверка конструкций и территории для выявления возможных повреждений, — сообщили в пресс-службе Киевгорстроя агентству Интерфакс-Украина.

В компании отметили, что строго придерживаются норм охраны труда и техники безопасности, сотрудничают с соответствующими городскими службами и принимают меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Последствия непогоды в Киеве

Всего в Киеве в результате непогоды зафиксировано более 30 поваленных деревьев в результате урагана и грозы.

В КГГА сообщили, что над ликвидацией последствий непогоды работают более 40 зеленстроевцев и 15 спасателей столичной службы КАСС.

К работам также привлечено более 10 единиц техники Киевзеленстроя и три аварийно-спасательных авто.

В результате непогоды также есть пострадавшие: медики госпитализировали пять человек, в том числе 13-летнюю девушку.

В Патрульной полиции Киева также предупредили автомобилистов об осложненном движении транспорта из-за падения деревьев: по аллее Магдебургского права, улице Нижний Вал и проспекту Воздушных Сил.

В полиции добавили, что на месте работают соответствующие службы и призвали учесть эту информацию при планировании маршрута поездки.

Фото: Патрульная полиция Киева

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