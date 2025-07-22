У Києві негода повалила понад 30 дерев і кран на будмайданчику, є постраждалі

Київ удень 22 липня накрила негода. Потужний вітер повалив десяток дерев в українській столиці та будівельний кран на вулиці Глибочицькій. У столиці оголосили жовтий рівень.

Про це повідомляють низка місцевих Telegram-каналів, а також поліція Києва.

Негода у Києві 22 липня: падіння крана

Напередодні про негоду у Києві попереджали у КМДА. Там повідомили, що у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с – жовтий рівень небезпечності. Через це тимчасово приспустили головний прапор України.

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Внаслідок негоди було зафіксовано падіння баштового крана на одному з майданчиків ПрАТ ХК Київміськбуд на вулиці Глибоцька, 43. Це сталося через потужні пориви вітру.

— Важливо зазначити: на об’єкті будівельні роботи не здійснюються, жертв і постраждалих немає. Інженерно-технічні фахівці компанії вже працюють на місці — проводиться детальна перевірка конструкцій і території задля виявлення можливих пошкоджень,- повідомили у пресслужбі Київміськбуду агентству Інтерфакс-Україна.

У компанії наголосили, що суворо дотримуються норм охорони праці та техніки безпеки, співпрацюють із відповідними міськими службами та вживають заходів, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Наслідки негоди у Києві

Всього у Києві внаслідок негоди зафіксовано понад 30 повалених дерев унаслідок буревію й грози.

У КМДА повідомили, що над ліквідацією наслідків негоди працюють понад 40 зеленбудівців та 15 рятувальників столичної служби КАРС.

До робіт також залучено більше 10 одиниць техніки Київзеленбуду та три аварійно-рятувальні авто.

Внаслідок негоди також є постраждалі: медики ушпиталили п’ять осіб, зокрема 13-річну дівчину.

У Патрульній поліції Києва також попередили автомобілістів про ускладнений рух транспорту через падіння дерев: алеєю Магдебурського права, вулицею Нижній Вал та проспектом Повітряних Сил.

У поліції додали, що на місці працюють відповідні служби та закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Фото: Патрульна поліція Києва

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