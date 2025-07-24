Россия атаковала Украину четырьмя Искандерами и 103 дронами – Воздушные силы
В ходе ночной атаки на Украину российские войска применили 107 средств воздушного нападения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину: что известно
Противник использовал 4 крылатые ракеты Искандер-К и 103 ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-иммитаторы различных типов.
Атака велась с направлений Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, а также Чауда и Гвардейское во временно оккупированном Крыму.
Под ударом оказались Одесская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Черкасская и Запорожская области.
По предварительным данным, по состоянию на 11:30 противовоздушной обороной сбито и подавлено одну крылатую ракету Искандер-К и 90 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 13 БпЛА и 3 ракет в 11 локациях, падение обломков сбитых целей на 6 локациях.
В частности, россияне выпустили по Одессе более 30 БпЛА. В результате атаки на Одессу поврежден рынок Привоз, многоэтажка и исторические памятники архитектуры, которые внесены в культурное наследие ЮНЕСКО.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.