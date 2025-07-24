Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Актриса театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни
Старшая дочь Поляковой вышла замуж: кто стал избранником
Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

РФ не прекращает террора, блокирует дипломатию: Зеленский об атаке на Украину

Володимир Зеленський провів нараду
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел в ночь на 24 июля. Глава государства заявил, что РФ заслуживает санкций и наших ударов по ее логистике и военным базам.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Реакция Зеленского на атаку 24 июля

— Вчера на встрече в Стамбуле российской стороне снова было озвучено предложение немедленно и полностью прекратить огонь.

Сейчас смотрят

В ответ российские дроны бьют по жилым домам и Привозу в Одессе, многоэтажкам в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковщины, спортзалу университета в Запорожье, по Донецкой, Сумской и Николаевской областям, — написал он.

Глава государства отметил, что всего было 103 ударных дрона, большинство из которых шахеды, и четыре ракеты.

– И каждую ночь Россия выбирает города и общины, которые становятся мишенями для ударов. К сожалению, в Харьковской области погибли три человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще более десяти человек ранены, в том числе девятилетний ребенок в Черкассах, — добавил он.

Президент подчеркнул, что Россия не прекращает террор, блокирует дипломатию и именно поэтому заслуживает полномасштабных санкционных ответов и наших ударов по ее логистике, по ее военным базам, по ее военным производствам.

Зеленский заверил, что Киев делает все, чтобы дипломатия сработала. Но именно Россия должна прекратить эту войну, которую сама же начала.

Российские оккупанты в ночь на 24 июля нанесли массированный удар по Одессе ударными беспилотниками. В городе вспыхнули пожары в нескольких местах, в частности горел известный рынок Привоз.

В Черкассах в результате атаки армии РФ 24 июля есть два крупных очага разрушений. Также повреждены около 15 многоэтажек.

Читайте также
Взрывы в Мирном: Шахед разрушил дом культуры под Славянском
Слов'янськ

Связанные темы:

Война в УкраинеВладимир Зеленский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь