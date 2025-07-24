РФ не прекращает террора, блокирует дипломатию: Зеленский об атаке на Украину

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел в ночь на 24 июля. Глава государства заявил, что РФ заслуживает санкций и наших ударов по ее логистике и военным базам.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Реакция Зеленского на атаку 24 июля

— Вчера на встрече в Стамбуле российской стороне снова было озвучено предложение немедленно и полностью прекратить огонь.

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В ответ российские дроны бьют по жилым домам и Привозу в Одессе, многоэтажкам в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковщины, спортзалу университета в Запорожье, по Донецкой, Сумской и Николаевской областям, — написал он.

Глава государства отметил, что всего было 103 ударных дрона, большинство из которых шахеды, и четыре ракеты.

– И каждую ночь Россия выбирает города и общины, которые становятся мишенями для ударов. К сожалению, в Харьковской области погибли три человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще более десяти человек ранены, в том числе девятилетний ребенок в Черкассах, — добавил он.

Президент подчеркнул, что Россия не прекращает террор, блокирует дипломатию и именно поэтому заслуживает полномасштабных санкционных ответов и наших ударов по ее логистике, по ее военным базам, по ее военным производствам.

Зеленский заверил, что Киев делает все, чтобы дипломатия сработала. Но именно Россия должна прекратить эту войну, которую сама же начала.

Российские оккупанты в ночь на 24 июля нанесли массированный удар по Одессе ударными беспилотниками. В городе вспыхнули пожары в нескольких местах, в частности горел известный рынок Привоз.

В Черкассах в результате атаки армии РФ 24 июля есть два крупных очага разрушений. Также повреждены около 15 многоэтажек.

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