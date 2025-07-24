Росія атакувала Україну чотирма Іскандерами та 103 дронами – Повітряні сили

Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 107 засобів повітряного нападу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Противник використав 4 крилаті ракети Іскандер-К та 103 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Зараз дивляться

Атака велася з напрямків Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також Чауда та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

Під ударом опинилися Одещина, Миколаївщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Черкащина та Запоріжжя.

За попередніми даними, станом на 11:30 протиповітряною обороною збито та подавлено одну крилату ракету Іскандер-К та 90 ворожих БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13 БпЛА та 3 ракет у 11 локаціях, падіння уламків збитих цілей на 6 локаціях.

Зокрема, росіяни випустили по Одесі понад 30 БпЛА. Унаслідок атаки на Одесу пошкоджено ринок Привоз, багатоповерхівка та історичні пам’ятки архітектури, які внесені до культурнї спадщини ЮНЕСКО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.