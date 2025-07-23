Умеров о переговорах с РФ в Стамбуле: есть результат по одному из трех треков

На переговорах в Турции украинская делегация сосредоточилась на трех ключевых направлениях: гуманитарном, политическом и прекращении огня.

Результат удалось достичь только в одном из них, по остальным — диалог продолжается, заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Умеров рассказал о трех треках переговоров

— Прежде всего, мы всегда проводим встречи одновременно со всеми коллегами, которые отвечают за различные треки: гуманитарный, политический, прекращение огня. И мы на этом этапе работаем, — заявил Умеров во время брифинга в Стамбуле.

По его словам, переговоры начались сегодня в 6 утра и продолжались до позднего вечера.

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— Итак, мы работали над этими вопросами сегодня, по одному вопросу есть результат, по двум другим процесс еще продолжается, — рассказал секретарь СНБО.

Со стороны РФ сообщили, что было предложено создать три рабочие группы, которые будут работать в формате онлайн.

По словам представителя российской делегации, украинская сторона согласилась рассмотреть эту инициативу.

Кроме того, глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что для организации встречи на уровне лидеров нужно “проработать условия соглашения и понять, что там обсуждать”.

Среди других предложений России — осуществление обмена по 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны, краткосрочные перемирия продолжительностью 24 и 48 часов для эвакуации раненых и погибших, а также передача еще 3 тыс. тел погибших украинских военных при посредничестве Красного Креста.

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