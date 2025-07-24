Серія вибухів у Черкасах: до міста прямували швидкісні цілі

Низка вибухів у Черкасах сьогодні, 24 липня, прогриміли о четвертій ранку.

Вибухи в Черкасах сьогодні, 24 липня: що відомо

Щонайменше три вибухи в Черкасах сьогодні, 24 липня, пролунали упродовж 04:11-04:13.

За дві хвилини до того, як стало гучно в обласному центрі, Повітряні сили ЗСУ закликали місцевих жителів перебувати в укриттях.

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За даними українських військових, швидкісні цілі, зафіксовані о 04:00 в Чернігівській області, взяли курс на південь.

О 04:04 вони перебували вже на сході Київської області, а ще за п’ять хвилин – у північній частині Черкаської області.

Уже о 04:11 прогримів перший вибух у Черкасах, а за ним – ще два.

Одночасно з першими вибухами в Черкасах керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець наголосив, що в регіоні оголошено підвищену ракетну небезпеку.

Міський голова Анатолій Бондаренко закликав жителів міста зачинити вікна та пообіцяв надати деталі вибухів у Черкасах згодом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Табурець, Анатолій Бондаренко

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