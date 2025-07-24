Вибухи у Запоріжжі: горів дачний кооператив і корпус навчального закладу

Вибухи у Запоріжжі пролунали під час нічної атаки, коли російська армія атакувала місто та район дев’ятьма Шахедами.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 24 липня: що відомо

Спершу вибухи у Запоріжжі прогриміли в дачних кооперативах. Унаслідок обстрілу пошкоджено господарчі споруди, зайнялися будинки та прилеглі території.

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Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на дачних ділянках.

Ще один вибух у Запоріжжі 24 липня пролунав, коли росіяни вдарили по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовується.

Після влучання ворожого дрона будівля зайнялася, але надзвичайники швидко ліквідували пожежу в приміщеннях освітнього закладу.

Попередньо, обійшлося без постраждалих від нічних вибухів у Запоріжжі.

Спеціальні служби продовжують обстеження території для встановлення повного обсягу завданих збитків від атаки безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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