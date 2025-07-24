Вибухи у Запоріжжі: горів дачний кооператив і корпус навчального закладу
Вибухи у Запоріжжі пролунали під час нічної атаки, коли російська армія атакувала місто та район дев’ятьма Шахедами.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 24 липня: що відомо
Спершу вибухи у Запоріжжі прогриміли в дачних кооперативах. Унаслідок обстрілу пошкоджено господарчі споруди, зайнялися будинки та прилеглі території.
Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на дачних ділянках.
Ще один вибух у Запоріжжі 24 липня пролунав, коли росіяни вдарили по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовується.
Після влучання ворожого дрона будівля зайнялася, але надзвичайники швидко ліквідували пожежу в приміщеннях освітнього закладу.
Попередньо, обійшлося без постраждалих від нічних вибухів у Запоріжжі.
Спеціальні служби продовжують обстеження території для встановлення повного обсягу завданих збитків від атаки безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА