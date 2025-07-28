На Буковине произошло смертельное ДТП с участием сотрудницы полиции: что известно
На Буковине зафиксировали смертельное ДТП с участием полицейской, которая находилась вне службы. Назначено служебное расследование.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.
Смертельное ДТП на Буковине: что известно
В понедельник, 28 июля, в городе Новоселица произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 34-летняя полицейская, которая находилась вне службы, не справилась с управлением автомобиля Volkswagen Tiguan и врезалась в забор.
В результате погибла 35-летняя пассажирка. Еще две женщины, 34 и 32 лет, которые были в салоне, получили травмы.
Одна из них госпитализирована вместе с водителем, другая после осмотра медиков не нуждалась в помощи.
На место трагедии прибыли правоохранители, начальник полиции Черновицкой области назначил служебное расследование по обстоятельствам ДТП.