На Буковині сталася смертельна ДТП за участі працівниці поліції: що відомо

На Буковині зафіксували смертельну ДТП за участі поліцейської, яка перебувала поза службою. Призначено службове розслідування.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Смертельна ДТП на Буковині: що відомо

У понеділок, 28 липня, у місті Новоселиця сталася дорожньо-транспортна пригода.

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За попередніми даними, 34-річна поліцейська, яка перебувала поза службою, не впоралась з керуванням автомобіля Volkswagen Tiguan та врізалась у паркан.

Унаслідок цього загинула 35-річна пасажирка. Ще дві жінки, 34 та 32 років, що були в салоні, дістали травм.

Одну з них госпіталізовано разом із водійкою, інша після огляду медиків не потребувала допомоги.

На місце трагедії прибули правоохоронці, начальник поліції Чернівецької області призначив службове розслідування щодо обставин ДТП.

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