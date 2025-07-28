Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

На Буковині сталася смертельна ДТП за участі працівниці поліції: що відомо

швидка допомога
Фото: УНІАН

На Буковині зафіксували смертельну ДТП за участі поліцейської, яка перебувала поза службою. Призначено службове розслідування.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Смертельна ДТП на Буковині: що відомо

У понеділок, 28 липня, у місті Новоселиця сталася дорожньо-транспортна пригода.

Зараз дивляться

За попередніми даними, 34-річна поліцейська, яка перебувала поза службою, не впоралась з керуванням автомобіля Volkswagen Tiguan та врізалась у паркан.

Унаслідок цього загинула 35-річна пасажирка. Ще дві жінки, 34 та 32 років, що були в салоні, дістали травм.

Одну з них госпіталізовано разом із водійкою, інша після огляду медиків не потребувала допомоги.

На місце трагедії прибули правоохоронці, начальник поліції Чернівецької області призначив службове розслідування щодо обставин ДТП.

Читайте також
Спричинив смертельну ДТП: на Полтавщині судитимуть колишнього правоохоронця
суд аварія Полтащина

Пов'язані теми:

БуковинаДТПНацполіціяСмертьЧернівецька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь