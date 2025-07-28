На Буковині сталася смертельна ДТП за участі працівниці поліції: що відомо
На Буковині зафіксували смертельну ДТП за участі поліцейської, яка перебувала поза службою. Призначено службове розслідування.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.
Смертельна ДТП на Буковині: що відомо
У понеділок, 28 липня, у місті Новоселиця сталася дорожньо-транспортна пригода.
За попередніми даними, 34-річна поліцейська, яка перебувала поза службою, не впоралась з керуванням автомобіля Volkswagen Tiguan та врізалась у паркан.
Унаслідок цього загинула 35-річна пасажирка. Ще дві жінки, 34 та 32 років, що були в салоні, дістали травм.
Одну з них госпіталізовано разом із водійкою, інша після огляду медиків не потребувала допомоги.
На місце трагедії прибули правоохоронці, начальник поліції Чернівецької області призначив службове розслідування щодо обставин ДТП.