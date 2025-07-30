Атака на Павлоград: повреждена железнодорожная инфраструктура
В ночь на 30 июля враг в очередной раз совершил атаку на Павлоград, нанеся удар по железнодорожной инфраструктуре.
Об этом сообщила Укрзализныця.
Атака на железную дорогу в Павлограде: что известно
Вечером 29 июля российские войска нанесли удар по городу Павлоград в Днепропетровской области. В результате атаки повреждены здание вокзала, железнодорожные пути и контактная сеть.
К счастью, обошлось без пострадавших:
— Пострадавших среди пассажиров или работников железной дороги нет. Всех вовремя вывели в укрытие, — сообщили в Укрзализныце.
После атаки на Павлоград сегодня утром, 30 июля, ряд пригородных поездов курсирует по измененным маршрутам. Это позволит оперативно провести ремонт поврежденных объектов и гарантировать безопасность пассажиров.
Изменения в движении:
- №6272 — Варваровка — Лозовая (вместо Синельниково-1 — Лозовая)
- №6277 — Лозовая — Варваровка (вместо Лозовая — Днепр)
- №7010 — Каменское — Орловщина (вместо Каменское — Краматорск)
- №6536 — Запорожье-2 — Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 — Лозовая)
Укрзализныця просит пассажиров планировать поездки с учетом этих изменений и следить за актуальной информацией в своем официальном Telegram-канале.