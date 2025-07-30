Атака на Павлоград: повреждена железнодорожная инфраструктура

В ночь на 30 июля враг в очередной раз совершил атаку на Павлоград, нанеся удар по железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Атака на железную дорогу в Павлограде: что известно

Вечером 29 июля российские войска нанесли удар по городу Павлоград в Днепропетровской области. В результате атаки повреждены здание вокзала, железнодорожные пути и контактная сеть.

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К счастью, обошлось без пострадавших:

— Пострадавших среди пассажиров или работников железной дороги нет. Всех вовремя вывели в укрытие, — сообщили в Укрзализныце.

После атаки на Павлоград сегодня утром, 30 июля, ряд пригородных поездов курсирует по измененным маршрутам. Это позволит оперативно провести ремонт поврежденных объектов и гарантировать безопасность пассажиров.

Изменения в движении:

№6272 — Варваровка — Лозовая (вместо Синельниково-1 — Лозовая)

— Варваровка — Лозовая (вместо Синельниково-1 — Лозовая) №6277 — Лозовая — Варваровка (вместо Лозовая — Днепр)

— Лозовая — Варваровка (вместо Лозовая — Днепр) №7010 — Каменское — Орловщина (вместо Каменское — Краматорск)

— Каменское — Орловщина (вместо Каменское — Краматорск) №6536 — Запорожье-2 — Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 — Лозовая)

Укрзализныця просит пассажиров планировать поездки с учетом этих изменений и следить за актуальной информацией в своем официальном Telegram-канале.

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