Атака на Павлоград: пошкоджено залізничну інфраструктуру
У ніч на 30 липня ворог вкотре здійснив атаку на Павлоград, завдавши удару по залізничній інфраструктурі.
Про це повідомила Укрзалізниця.
Атака на залізницю у Павлограді: що відомо
Увечері 29 липня російські війська завдали удару по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю вокзалу, залізничні колії та контактну мережу.
На щастя, обійшлося без постраждалих:
— Постраждалих серед пасажирів або працівників залізниці немає. Усіх вчасно вивели в укриття, — повідомили в Укрзалізниці.
Після атаки на Павлоград сьогодні вранці, 30 липня, низка приміських поїздів курсує за зміненими маршрутами. Це дасть змогу оперативно провести ремонт пошкоджених об’єктів та гарантувати безпеку пасажирів.
Зміни в русі:
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№6272 — Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова)
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№6277 — Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро)
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№7010 — Кам’янське – Орлівщина (замість Кам’янське – Краматорськ)
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№6536 — Запоріжжя-2 – Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова)
Укрзалізниця просить пасажирів планувати подорожі з урахуванням цих змін та стежити за актуальною інформацією у своєму офіційному Telegram-каналі.