Атака на Павлоград: пошкоджено залізничну інфраструктуру

У ніч на 30 липня ворог вкотре здійснив атаку на Павлоград, завдавши удару по залізничній інфраструктурі.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Атака на залізницю у Павлограді: що відомо

Увечері 29 липня російські війська завдали удару по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю вокзалу, залізничні колії та контактну мережу.

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На щастя, обійшлося без постраждалих:

— Постраждалих серед пасажирів або працівників залізниці немає. Усіх вчасно вивели в укриття, — повідомили в Укрзалізниці.

Після атаки на Павлоград сьогодні вранці, 30 липня, низка приміських поїздів курсує за зміненими маршрутами. Це дасть змогу оперативно провести ремонт пошкоджених об’єктів та гарантувати безпеку пасажирів.

Зміни в русі:

№6272 — Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова)

№6277 — Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро)

№7010 — Кам’янське – Орлівщина (замість Кам’янське – Краматорськ)

№6536 — Запоріжжя-2 – Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова)

Укрзалізниця просить пасажирів планувати подорожі з урахуванням цих змін та стежити за актуальною інформацією у своєму офіційному Telegram-каналі.

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