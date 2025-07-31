Разбитые окна и двери: мечеть в Киеве пострадала во время атаки РФ
В Киеве из-за ночной атаки РФ 31 июля 2025 года поврежден Исламский культурный центр при одной из главных мечетей.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Мечеть в Киеве: последствия атаки РФ
Ночью 31 июля 2025 года в результате очередного вражеского обстрела столицы повреждена мечеть в Киеве.
Исламский культурный центр, гимназия и офис Конгресса мусульман Украины, расположенные рядом, также подверглись значительным разрушениям. В зданиях разбиты все окна и двери.
— Это еще одна демонстрация того, что Москва ведет преступную войну против самых основ человечности. Российский террор не щадит никого, — заявил Сибига.
Министр призвал мусульманские страны, религиозные сообщества, международные правительственные и неправительственные организации решительно отреагировать на обстрел и публично осудить действия России.
— Российскому варварству надо противопоставить силу и единство мира. Вместе мы должны заставить Москву согласиться на прекращение огня и положить конец войне и террору, — подчеркнул дипломат.
Напомним, что ночью 31 июля армия РФ осуществила одну из самых масштабных атак на Киев, применив 309 БПЛА и 8 крылатых ракет.
Кроме мечети в Киеве, обломки дронов упали по меньшей мере в 19 местах столицы.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 254-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Андрей Сибига