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Марина Мелехова, редактор ленты
3 мин.

Разбитые окна и двери: мечеть в Киеве пострадала во время атаки РФ

Київ мечеть атака РФ

В Киеве из-за ночной атаки РФ 31 июля 2025 года поврежден Исламский культурный центр при одной из главных мечетей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Мечеть в Киеве: последствия атаки РФ

Ночью 31 июля 2025 года в результате очередного вражеского обстрела столицы повреждена мечеть в Киеве.

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Исламский культурный центр, гимназия и офис Конгресса мусульман Украины, расположенные рядом, также подверглись значительным разрушениям. В зданиях разбиты все окна и двери.

мечеть в Києві атака РФ

Фото: Андрій Сибіга

— Это еще одна демонстрация того, что Москва ведет преступную войну против самых основ человечности. Российский террор не щадит никого, — заявил Сибига.

Министр призвал мусульманские страны, религиозные сообщества, международные правительственные и неправительственные организации решительно отреагировать на обстрел и публично осудить действия России.

— Российскому варварству надо противопоставить силу и единство мира. Вместе мы должны заставить Москву согласиться на прекращение огня и положить конец войне и террору, — подчеркнул дипломат.

Напомним, что ночью 31 июля армия РФ осуществила одну из самых масштабных атак на Киев, применив 309 БПЛА и 8 крылатых ракет.

Кроме мечети в Киеве, обломки дронов упали по меньшей мере в 19 местах столицы.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 254-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Андрей Сибига

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КиївкультураРосійська агресія
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