Розбиті вікна та двері: мечеть у Києві постраждала під час атаки РФ

У Києві через нічну атаку РФ 31 липня 2025 року пошкоджено Ісламський культурний центр при одній з головних мечетей.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Мечеть в Києві: наслідки атаки РФ

Вночі 31 липня 2025 року внаслідок чергового ворожого обстрілу столиці пошкоджено мечеть в Києві.

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Ісламський культурний центр, гімназія та офіс Конгресу мусульман України, розташовані поруч, також зазнали значних руйнувань. У будівлях розбиті всі вікна та двері.

— Це ще одна демонстрація того, що Москва веде злочинну війну проти самих основ людяності. Російський терор не щадить нікого, — заявив Сибіга.

Міністр закликав мусульманські країни, релігійні спільноти, міжнародні урядові та неурядові організації рішуче відреагувати на обстріл та публічно засудити дії Росії.

— Російському варварству треба протиставити силу та єдність світу. Разом ми повинні змусити Москву погодитися на припинення вогню і покласти край війні та терору, — наголосив дипломат.

Нагадаємо, що вночі 31 липня армія РФ здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ, застосувавши 309 БпЛА та 8 крилатих ракет.

Окрім мечеті в Києві, уламки дронів впали щонайменше у 19 місцях столиці.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу, інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 254-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Андрій Сибіга

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