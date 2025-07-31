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Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Розбиті вікна та двері: мечеть у Києві постраждала під час атаки РФ

Київ мечеть атака РФ

У Києві через нічну атаку РФ 31 липня 2025 року пошкоджено Ісламський культурний центр при одній з головних мечетей.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Мечеть в Києві: наслідки атаки РФ

Вночі 31 липня 2025 року внаслідок чергового ворожого обстрілу столиці пошкоджено мечеть в Києві.

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Ісламський культурний центр, гімназія та офіс Конгресу мусульман України, розташовані поруч, також зазнали значних руйнувань. У будівлях розбиті всі вікна та двері.

мечеть в Києві атака РФ

Фото: Андрій Сибіга

Це ще одна демонстрація того, що Москва веде злочинну війну проти самих основ людяності. Російський терор не щадить нікого,заявив Сибіга.

Міністр закликав мусульманські країни, релігійні спільноти, міжнародні урядові та неурядові організації рішуче відреагувати на обстріл та публічно засудити дії Росії.

— Російському варварству треба протиставити силу та єдність світу. Разом ми повинні змусити Москву погодитися на припинення вогню і покласти край війні та терору, — наголосив дипломат.

Нагадаємо, що вночі 31 липня армія РФ здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ, застосувавши 309 БпЛА та 8 крилатих ракет.

Окрім мечеті в Києві, уламки дронів впали щонайменше у 19 місцях столиці.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу, інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 254-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Андрій Сибіга

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КиївкультураРосійська агресія
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