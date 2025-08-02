Никаких физических контактов не было: ТЦК об инциденте возле стадиона в Виннице

В Виннице во время конфликта, который произошел в ночь на 2 августа между сотрудниками ТЦК и СП с горожанами возле стадиона, не было никаких физических контактов.

Об этом заявил заместитель начальника Винницкого областного ТЦК и СП по психологической поддержке персонала Николай Лантух в комментарии Суспільному.

Конфликт с винничанами возле стадиона: что говорят в ТЦК

Лантух отметил, что около 30-40 человек пытались незаконно проникнуть на территорию. Тогда дежурные ОТЦК вызвали представителей Национальной полиции для урегулирования конфликта.

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По его словам, они пытались уладить инцидент, но группа гражданских лиц все же проникла на территорию и попыталась помешать мероприятиям мобилизации.

– Во время инцидента непосредственно между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК никаких физических контактов не было. Это подтверждено на видео, которые предоставлены представителям СБУ, представителям Национальной полиции Украины, – сказал Лантух.

Что касается телефонов, которые отобрали у мобилизованных, по словам Лантуха, это было сделано в целях безопасности.

Что произошло в Виннице

Ночью в Виннице произошел конфликт между гражданами и военними ТЦК. Люди пытались штурмовать помещение стадиона, где содержатся мобилизованные.

По данным полиции, во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации военнослужащие ТЦК обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от службы.

На месте инцидента собралось около 80 человек, которые пытались прорваться в здание. Полиция оттеснила людей за территорию объекта. По факту попытки захвата госучреждения открыли уголовное производство по ст. 341 УК Украины.

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