Жодних фізичних контактів не було: ТЦК про інцидент біля стадіону у Вінниці

У Вінниці під час конфлікту, що стався у ніч на 2 серпня між працівниками ТЦК та СП із містянами біля стадіону, не було жодних фізичних контактів.

Про це заявив заступник начальника Вінницького обласного ТЦК та СП з психологічної підтримки персоналу Микола Лантух у коментарі Суспільному.

Конфлікт з вінничанами біля стадіону: що кажуть у ТЦК

Лантух зазначив, що близько 30-40 людей намагалися незаконно проникнути на територію. Тоді чергові ОТЦК викликали представників Національної поліції для врегулювання конфлікту.

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За його словами, вони намагалися залагодити інцидент, але група цивільних осіб все ж проникла на територію і спробувала завадити заходам мобілізації.

– Під час інциденту безпосередньо між цивільними особами й військовослужбовцями ТЦК жодних фізичних контактів не було. Це підтверджено на відео, які надані представникам СБУ, представникам Національної поліції України, — сказав Лантух.

Щодо телефонів, які відібрали у мобілізованих, за словами Лантуха, це було зроблено з метою безпеки.

Що сталося у Вінниці

Уночі у Вінниці стався конфлікт між громадянами та військовими ТЦК. Люди намагалися штурмувати приміщення стадіону, де утримуються мобілізовані.

За даними поліції, під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію військовослужбовці ТЦК виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від служби.

На місці інциденту зібралося близько 80 осіб, які намагалися прорватися у будівлю. Поліція відтіснила людей за територію обʼєкта. За фактом спроби захоплення держустанови відкрили кримінальне провадження за ст. 341 КК України.

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