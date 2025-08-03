РФ сново ударила КАБами по мосту в Херсоне – ОВА

В воскресенье днем российские войска снова атаковали Херсон.

РФ ударила по мосту в Херсоне

Как сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, под авиационный удар попал район автомобильного моста.

– Российские военные снова атаковали Херсон из авиации. Предварительно зафиксировано попадание в районе моста, – написал он в Telegram.

На месте работают соответствующие службы. По словам Прокудина, информацию о возможных пострадавших и масштабах повреждений еще уточняют.

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Впоследствии глава городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил, что из-за повторных ударов и активности вражеских дронов – движение по мосту временно ограничено.

– В связи с повторными атаками и активностью БпЛА движение транспорта через мост ограничено. Дополнительную информацию сообщу со временем, – отметил Шанько.

Напомним, Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск.

Оккупанты бьют преимущественно из артиллерии, дронов-камикадзе и управляемых авиабомб.

В последний раз мост в Херсоне атаковали авиацией всего несколько дней назад.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 257-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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