РФ сново ударила КАБами по мосту в Херсоне – ОВА
В воскресенье днем российские войска снова атаковали Херсон.
РФ ударила по мосту в Херсоне
Как сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, под авиационный удар попал район автомобильного моста.
– Российские военные снова атаковали Херсон из авиации. Предварительно зафиксировано попадание в районе моста, – написал он в Telegram.
На месте работают соответствующие службы. По словам Прокудина, информацию о возможных пострадавших и масштабах повреждений еще уточняют.
Впоследствии глава городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил, что из-за повторных ударов и активности вражеских дронов – движение по мосту временно ограничено.
– В связи с повторными атаками и активностью БпЛА движение транспорта через мост ограничено. Дополнительную информацию сообщу со временем, – отметил Шанько.
Напомним, Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск.
Оккупанты бьют преимущественно из артиллерии, дронов-камикадзе и управляемых авиабомб.
В последний раз мост в Херсоне атаковали авиацией всего несколько дней назад.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.